РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 24 октября временно отключат холодную воду в 13 многоквартирных домах из-за работ по замене гидранта, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации МУП «Водоканал», в четверг, 24 октября, в северо-восточной части микрорайона Климовск будут выполняться работы по замене гидранта. В связи с этим с 10:00 до 11:20 не будет подаваться холодная вода по следующим адресам: улица Театральная, дома №№4, 6; улица Мичурина, дома №№8, 8А, 10, 12; проспект 50 лет Октября, дома №№15, 15А/2, 15б, 17, 17А, 19 и 19А», – говорится в сообщении.

МУП «Водоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.