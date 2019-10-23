РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 окт. В связи с проведением плановых работ 24 октября с 9:00 до 17:00 несколько населенных пунктов Домодедова останутся без электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Востряково на улицах 1-я Прудовая, Донбасская, Железнодорожная, Красная, Новаторов, Полевая, проспект 1 Мая, Советская, Солнечная, Энтузиастов», – говорится в сообщении.

Также нарушение электроснабжения ожидается в микрорайоне Барыбино на улицах Куйбышева, Советская, Пушкина, Чкалова, Макаренко, Петровская; в деревнях Новосъяново, Жуково, Овчинки и Чулпаново.

Проводимые мероприятия нацелены на повышение надежности и качества электроснабжения и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.