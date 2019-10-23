РИАМО - 23 окт. Озерковская и Овчинниковская набережные протяженностью 2,6 километра благоустроены, ранее они были непопулярны у москвичей из-за узких тротуаров, дефицита зелени и отсутствия точек притяжения, что исправили в ходе работ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с итогами комплексного благоустройства набережных.

«Озерковская и Овчинниковская набережные находятся в самом центре Москвы. Рядом много офисов, есть жилые дома. Но сами набережные до недавнего времени были неудобными для людей. В рамках благоустройства мы исправили этот недостаток, создав еще одно комфортное городское пространство», – отметил Собянин.

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В ходе проведения комплексного благоустройства были расширены и замощены гранитной плиткой тротуары, а между ними и проезжей частью обустроена зеленая полоса газона с деревьями и кустарниками. При этом была сохранена транзитная функция Озерковской и Овчинниковской набережных. Также здесь обновили ливневки и водопроводные сети, а воздушные провода убрали под землю в специальную кабельную канализацию.

На обеих набережных благоустроили скверы. Здесь установили 174 новых уличных фонаря, 457 лавочек, урн, информационных стел и других малых архитектурных форм. Всего в рамках озеленения было высажено более 1,28 тысячи кустарников, уложено 16,4 тысячи квадратных метров газона, а в ноябре-декабре планируется высадить 102 дерева. Общая площадь благоустройства составила 9,3 гектара.

Проектировщиком проекта благоустройства выступило ООО «ПБ «Магистраль», а подрядчиком – ООО «Строительный Грест 12».