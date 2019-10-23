РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 окт. Систему школьного питания в Красногорске признали одной из лучших в России, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Москве 21 и 22 октября подвели итоги Всероссийского конкурса лучших проектов региональных и муниципальных систем организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. На участие в конкурсе поступило более 600 заявок из 67 субъектов Российской Федерации, 50 лучших практик были определены по итогам заочного этапа.

«В рамках очной защиты проектов Красногорск вошел в 12 лучших с проектом «Создание модели комплексной модернизации системы школьного питания городского округа Красногорск». Проектом предусмотрена организация обучающих семинаров и занятий по основам правильного питания», – говорится в сообщении.

В частности, в Красногорске предложили новую программу «Диетон». Она состоит из нескольких блоков – блок начальной школы, внеурочной деятельности, старших классов. Пилотный проект стартует с января 2020 года в гимназии №7, в дальнейшем программу внедрят во всех школах округа.

«Много часов отведено на родительский лекторий. Основная цель программы – чтобы дети и родители вместе с школьными коллективами также участвовали в организации школьного питания», – добавляется в сообщении.

Авторы программы предлагают ввести маркировку буфетной продукции для самоконтроля школьников – на ней появятся красные, зеленые и желтые бирки, которые будут означать степень полезности еды для детского организма.

Кроме того, в школах округа планируется запуск диетического меню с аббревиатурой ВИП, что означает «вкусно и полезно».

«Успешный опыт горокруга Красногорск в системе школьного питания будет перениматься учебными учреждениями других школ региона и субъектов России», – заключается в сообщении.