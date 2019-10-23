РИАМО - 23 окт. В Москве задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на ресторан быстрого питания, сообщается на официальном сайте ГУ МВД РФ по столице.

Подозреваемый ворвался в заведение, расположенное на Широкой улице в районе Северное Медведково. По данным СМИ, это был ресторан McDonald’s. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленник потребовал от сотрудников отдать ему деньги. Забрав наличные, он скрылся.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Северное Медведково задержали ранее судимого 36-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России полковник внутренней службы Юрий Титов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В настоящий момент правоохранители пытаются установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

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