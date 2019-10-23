РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 окт. Шесть участков дорожного полотна площадью порядка 9,3 тысячи квадратных метров отремонтировали в поселке Томилино подмосковных Люберец в текущем году, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Протяженность данных участков составила более 1,3 километра. Все работы были выполнены летом.

«В числе отремонтированных участков есть дороги, выбранные томилинцами путем голосования на портале «Добродел». Это улицы Твардовского, Гоголя и 2-я Тупиковская», – сказал Ружицкий.

Кроме того, улицы Твардовского и Гоголя обустроили вместе с прилегающими тротуарами.

Также в нормативное состояние привели Комсомольский проезд в поселке Егорово и два участка дорог в деревне Кирилловка.