РИАМО - 23 окт. Коворкинг открыли в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» в Коломне, у него узкая специализация, там ждут специалистов, которые работают с текстилем, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Коворкинг стал частью музея-лаборатории «Шелковая фабрика», этот проект объединения «Коломенский посад» получил поддержку правительства региона.

«Объектов такого формата открыто в России всего 10, но у нас очень узкая направленность – мы работаем с наследием. «Шелковая фабрика» – это комплексный проект, мы начинаем работать с забытым брендом», – сказала гендиректор «Коломенского посада» Наталья Никитина.

Она подчеркнула, что воссоздаваемая фабрика будет включать в себя творческий коворкинг, производственные площади, музей, выставочный зал, экспериментальную лабораторию с инновационными нитями, арт-резиденцию и открытое производство с показом старых и новых технологий.

На церемонии открытия был представлен ткацкий станок «Сердце фабрики», созданный художницей Надеждой Максимовой. Арт-объект призван стать своеобразным «геном» нового проекта.

Также посетители коворкинга с помощью наушников могли услышать, как бьется символическое сердце.

Специальным гостем на открытии коворкинга стала знаменитый вьетнамский дизайнер Данг Тхи Минь Хань, работы которой можно видеть на показах в Азии, Европе, Америке. Она рассказала о секретах шелкоткачества Вьетнама и представила авторскую коллекцию одежды из шелка.

«Открытие «Шелковой фабрики» в Коломне – это возрождение хорошей старой традиции, в которую вдохнули новую жизнь. Я желаю организаторам фабрики успешной работы», – дополнила Данг Тхи Минь Хань.

Музей-лаборатория представляет собой арт-пространство в бывшей шелковой фабрике купцов Бабаевых. Она станет площадкой для будущего развития искусства узорных тканей и создания новой творческой индустрии.

С XVIII века Коломна, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, была центром по производству красивых, дорогих и нарядных шелковых тканей. Платки ручного ткачества с узорами золотой и серебряной нитью, синелью, бахромой хранятся в главных сокровищницах России – Эрмитаже, Государственном историческом музее, Российском этнографическом музее.