РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. Установку видеокамер по программе «Безопасный город» начали в среду на четырех подъездах дома на улице Маштакова в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник компании «Безопасный город».

«Сегодня, 23 октября, мы приступили к установке видеокамер по муниципальной программе «Безопасный город» на четырех подъездах жилого дома №13 по улице Маштакова. Камеры будут устанавливаться при входе в подъезд и снимать всех, кто входит и выходит из дома», – сказал сотрудник.

Он отметил, что данные меры позволят обеспечить безопасность жителей дома.