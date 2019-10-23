РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. Неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с балкона на 8 этаже жилого дома на Мраморной улице подмосковном Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Инцидент произошел в среду в районе 13:00 в многоквартирном доме №3 на Мраморной улице.

«Я проходила мимо этого дома где-то в 13:30. На тот момент, как мне сказали другие очевидцы, мужчина свисал с балкона уже около часа. Я видела, как он то свисал и пытался прыгнуть, то успокаивался. Вокруг было много людей, которые смотрели и снимали на камеры», – сказала очевидец.

Снизу мужчину уговаривали слезть и зайти внутрь.

«Где-то около 40 минут я стояла напротив, но он лишь крутился. Потом и вовсе сел на край балкона. Как рассказали люди из толпы, между 11:00 и 12:00 он буянил: бил стекла на балконе и даже успел выпить», – добавила очевидец.

По словам другого свидетеля инцидента, все закончилось благополучно – мужчина не прыгнул. На месте происшествия были сотрудники полиции, МЧС, а также машина скорой помощи.

«Это все происходило напротив лицея, и такую картину смотрели дети с широко раскрытыми глазами», – подчеркнула еще одна свидетельница происшествия.