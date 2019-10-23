РИАМО - 23 окт. Сотрудники ДПС Москвы за девять месяцев текущего года переместили на спецстоянки свыше 204 тысяч машин, из них около 80 тысяч за нарушения правил остановки и стоянки у пешеходного перехода, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«За 9 месяцев 2019 года сотрудниками подразделений ДПС Москвы задержано и перемещено на специализированные стоянки 204578 транспортных средств», - говорится в сообщении.

Почти 80 тысяч из них – за остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним.

Ранее представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» отмечал, что с начала 2019 года на специализированные стоянки в столице эвакуировали более 1,3 тысячи автомобилей без номеров или с подложными номерами, такие машины могут представлять опасность для горожан и быть причастными к противоправной деятельности.

МАДИ и ГИБДД с особым вниманием патрулируют участки рядом с местами большого скопления людей и в случае обнаружения таких автомобилей незамедлительно принимают решение о перемещении на специализированные стоянки.