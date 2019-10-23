РИАМО - 23 окт. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, которого задержали за убийство двух человек и ранение еще четверых в хостеле на территории новой Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

В Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 22 октября в хостеле в ТиНАО были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Еще четверо пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

«В этот же день следователи задержали сотрудника указанного заведения 1993 года рождения, подозреваемого в совершении указанного преступления. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения беременной супруге своего коллеги, а затем постояльцу хостела», – сказала Иванова.

Она подчеркнула, что от полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

По ее словам, в среду следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.