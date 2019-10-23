РИАМО – 23 окт. Нагрузка на бюджет подмосковного Реутова снизится примерно на 2 миллиона рублей в год благодаря внедрению инновационной системы управления и контроля освещения «Кулон», говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

Установка системы контроля освещения «Кулон» на трансформаторных подстанциях городского округа завершилась в октябре.

«Эту систему город внедрял на протяжении нескольких лет. Она позволяет управлять всем наружным освещением в Реутове и оперативно реагировать на внештатные ситуации. Если где-то произошла авария и освещение отключилось, то этот факт отобразится в специальном программном обеспечении», – говорится в сообщении.

Таким образом, службам не придется дожидаться жалоб от жителей или запланированных объездов, они смогут быстро устранить поломку.

Система оптимизирует время включения и выключения фонарей в соответствии с уровнем освещенности, что позволит сократить расходы на электроэнергию примерно на 2 миллиона рублей в год.

Разработка была применена в рамках программы по цифровизации управления населенным пунктом и формированию комфортной городской среды «Умный город». Проект реализуется в пилотном режиме министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика» на территории трех муниципалитетов Подмосковья, в число которых вошел и Реутов.