РИАМО – 23 окт. Эвакуацию провели в среду в здании Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Москве, находящихся в здании людей попросили покинуть рабочие места, взяв только необходимые документы, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным источника издания, проводилась штатная проверка системы эвакуации.

«Да нормально там все. Сигнал тревоги сработал, но в данном случае эвакуация закончилась, и все возвращаются. Просто сработала сигнальная система по непонятным для меня причинам. Ни пожара, ни задымления нет. Возвращаемся на рабочие места», – сказал член Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

Так, в ходе эвакуации остановились лифты. Находящихся в здании граждан попросили покинуть рабочие места, взяв только необходимые документы.