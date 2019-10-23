РИАМО - 23 окт. С 29 по 31 октября 2019 года в подмосковных Мытищах пройдет I Всероссийский слет волонтеров общероссийской общественной организации «Общее дело», в нем примут участие более 200 представителей волонтерских движений и педагогов из 17 регионов России, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Мероприятие пройдет при поддержке правительства Московской области и направлено на решение наиболее острых на сегодняшний день вопросов – популяризация здорового образа жизни, профилактика аддиктивного поведения, употребления психоактивных веществ, в первую очередь среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Слет пройдет в ЛРЦ «Подмосковье» ФНС России (Московская область, Мытищи). В нем примут участие более 200 представителей волонтерских движений и педагогов из 17 регионов России — от Калининградской области до Республики Саха (Якутия). В мероприятии планируется участие волонтеров из Луганской и Донецкой народных республик.

«С участниками cлета своим практическим опытом будут делиться лучшие специалисты общественной организации «Общее дело». Волонтерам представят инновационные методы профилактической работы, расскажут о передовых тенденциях формирования основ здорового образа жизни», — отмечается в сообщении.

Для большей вовлеченности ребят и педагогов, будут использованы технологии адаптации игровых методов к неигровым процессам и событиям (геймификация), что позволит сделать слет еще более интересным, увлекательным и продуктивным. Для этой цели выбрана морская тематика.