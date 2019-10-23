РИАМО - 23 окт. В новой Москве днем в среду порывы ветра усилились до 13 метров в секунду, температура составляет 12,7 – 14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее синоптики предупредили о порывах ветра до 12-14 метров в секунду в среду в Московском регионе.

«В Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном — 13,1-13,8 градуса; Северном — 13,1-13,5 градуса, Северо-Восточном — 12,8-13,9 градуса, Восточном — 13,2-13,6 градуса, Юго-Восточном — 13,3-13,7 градуса, Южном — 13,1-13,7 градуса, Юго-Западном — 12,5-13,3 градуса, Западном — 12,2-12,9 градуса, Северо-Западном — 13-14 градусов», — говорится в сообщении.

В Зеленограде — без осадков, температура — 13 градусов. На территории новой Москвы — без осадков, температура воздуха — 12,7-14 градусов, местами порывы ветра до 13 метров в секунду.