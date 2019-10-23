РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 окт. Жителя Королева приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы за повторное вождение автомобиля в пьяном виде, сообщила «РИАМО в Королеве» старший помощник прокурора города Анна Терешкова.

27-летний житель Королева уже имел судимость и привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

«Мужчина уже был оштрафован на сумму 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством. Повторно он был остановлен сотрудниками ГИБДД в июне текущего года. При остановке у инспекторов возникли сомнения в трезвости водителя. От медицинского освидетельствования мужчина отказался», – сказала Терешкова.

Приговором суда по совокупности приговоров мужчине назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.