РИАМО - 23 окт. При проведении земельных набор на улице Народного Ополчения в столице обнаружили предмет, который предположительно может являться снарядом времен Великой Отечественной войны, его вывезут и утилизируют, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Улица Народного Ополчения, дом 10, корпус 1, - при проведении земельно-строительных работ был обнаружен предмет с явными признаками коррозии. Возможно, может являться боеприпасом времен Великой Отечественной войны», - сказал собеседник агентства.

По его словам, данный снаряд будет вывезен и утилизирован.