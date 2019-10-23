РИАМО - 23 окт. На месте строительства Юго-Восточной хорды в Москве нет радиоактивных отходов, зону строительства проверяли специальные компании, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее активисты Greenpeace и специалисты компании «ТехноТерра» заявили, что нашли пять очагов радиоактивного загрязнения на маршруте Юго-Восточной хорды, где дозы гамма-излучения в 5-8 раз выше естественного фона. Протоколы измерений направили в столичное управление Роспотребнадзора и мэру Москвы Сергею Собянину. Они также потребовали принять меры для защиты жизни и здоровья людей от радиационной опасности.

«Официально заявляю, в полосе строительства хорды радиоактивных отходов нет. Заказчики, которые на сегодняшний день занимаются этой работой, - профессиональные люди. Сделали четко все замеры, наняли специализированную компанию «Радон». В этом месте по старому генплану проходила железная дорога с мостом, в полосе отвода железной дороги никто не мог свалить отходы», - сказал Хуснуллин на заседание комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

Юго‑Восточную хорду начнут строить в Москве в этом году. Ее протяженность составит 36 километров. Трасса пройдет от пересечения Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до пересечения МКАД с улицей Поляны в одном транспортном коридоре с Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями железной дороги.