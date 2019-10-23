РИАМО - 23 окт. Стартовал третий сезон всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал», участие в которой помогает талантливым студентам разных специальностей проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании, говорится в сообщении пресс-службы организаторов олимпиады.

«На состязаниях проверяются не только теоретические знания, но и профессиональные компетенции участников. Студенты могут попробовать свои силы в одном или нескольких из 68 направлений. Они охватывают различные профессиональные сферы – от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук», - говорится в сообщении.

Регистрация для участия в олимпиаде «Я – профессионал» проходит по 18 ноября. Отборочный онлайн-этап продлится с 22 ноября по 8 декабря. Результаты отбора станут известны 25 декабря. Заключительный очный этап состязаний пройдет с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения очного этапа будут располагаться во всех федеральных округах России.

Итоги олимпиады подведут в конце марта 2020 года, а в начале апреля состоится торжественная церемония награждения дипломантов. Они получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Кроме того, золотые медалисты получат денежные премии.

Образовательная программа олимпиады включает в себя подготовительные видеоматериалы по всем направлениям состязаний, а также региональные выезды методических комиссий вузов-организаторов для очной подготовки участников.

С 25 января по 28 февраля 2020 года в рамках олимпиады «Я – профессионал» проведут 18 профильных зимних школ. Зарегистрироваться на них можно с 1 ноября по 8 декабря 2019 года. Для участия в зимних школах необходимо пройти дополнительный конкурс. Мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре.

«Зимние школы – это образовательные форумы, максимально ориентированные на выход за границы вузовских учебных курсов, где талантливые молодые люди встречаются с единомышленниками со всей страны. Лекции и мастер-классы для них проводят выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели. Они подробно рассказывают о работе в своей отрасли и помогают участникам сориентироваться в многообразии карьерных треков», - поясняется в материале.

Организаторами проекта выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 26 ведущих российских вузов, а также лидирующие компании страны.