РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 окт. В Доме культуры поселка Константиново подмосковного Домодедова до 2 ноября проходит выставка мобильной фотографии «Осеннее Константиново», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Молодежный клуб «Экспромт» организовал в Константиновском СДК городского округа Домодедово выставку мобильной фотографии, которая продлится до 2 ноября», – говорится в сообщении.

Все желающие могут насладиться 18 снимками, которые сделала на мобильные телефоны молодежь поселка. Участникам будут присуждены призовые места и номинации.

Выставка проходит по адресу: поселок государственного племенного завода Константиново, улица Гагарина, дом №1А. Часы работы с 10:00 до 19:00.