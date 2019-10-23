РИАМО – 23 окт. Краеведы Андрей Столяров и Александра Бирюкова 5 ноября проведут встречу для всех желающих в коворкинге OZ HUB, на которой расскажут об истории промышленного Орехово-Зуева и жизни Морозовых, сообщается на странице коворкинга в соцсети «ВКонтакте».

«Немалая часть магазинов и офисов Орехово-Зуева располагается в бывших фабричных зданиях. А вы знаете, что именно было раньше в тех местах, где вы работаете или учитесь, куда любите ходить за покупками? Мы приглашаем вас вернуться в прошлое и узнать больше о том месте, где вы живете. Пятого ноября нам в этом поможет председатель «Морозовского клуба» Андрей Столяров и известный краевед Александра Бирюкова», – говорится в сообщении.

Андрей Столяров – основатель городского отделения Союза краеведов России, председатель «Морозовского клуба», Александра Бирюкова – краевед, автор пяти книг об Орехово-Зуеве, более 20 лет руководившая Зимним театром.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, на встрече расскажут о населении сел Орехово и Зуево и занятиях их жителей; генеалогическом древе Морозовых, жизни Саввы Васильевича и Саввы Тимофеевича; начале текстильного производства и Никольских мануфактурах; Морозовской стачке, футболе, театре; об истории местечка Никольское. На встрече также покажут фильм «Орехово-Зуево – экскурс в историю».

Мероприятие состоится 5 ноября в OZ HUB по адресу: Орехово-Зуево, улица Ленина, дом №99. Начало в 17:00. Вход свободный.