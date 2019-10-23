РИАМО - 23 окт. Архитектура французской клиники Orpea, которая появится на территории международного медицинского кластера (ММК) «Сколково», будет носить национальный характер, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В рамках соглашения с французской компанией Orpea Group в «Сколкове» к 2022 году построят центр высокотехнологичной реабилитации «Клинея».

«В медкластере складывается уникальный архитектурный комплекс. Я уверен, что новая клиника Orpea станет украшением этого кластера. Архитектура этого здания будет носить уникальный французский характер», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

При проектировании здания учитывается несколько принципиальных моментов, к примеру, соответствие ландшафту, вписываемость в архитектурный комплекс кластера, а также национальный характер. Кроме этого, ряд важных медицинских показателей также будут учитывать, один из них – ориентированность на солнце.

«Вместе с тем здание будет полностью соответствовать тому современному дизайну, который уже используется при строительстве зданий на территории кластера», – подчеркнул заммэра.