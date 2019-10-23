РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 окт. Традиционно в октябре в детских садах Люберец проходят осенние балы-утренники, педагоги 46 муниципальных дошкольных учреждений подготовили для детей яркие праздники, сообщила начальник управления образованием округа Виктория Бунтина.

«Главная цель таких мероприятий – развить творческие способности воспитанников и привить им любовь к природе», – сказала Бунтина.

Она добавила, что осенние утренники проходят с 21 по 31 октября.

«Воспитанники детских садов читают стихи, танцуют, исполняют песни, принимают активное участие в веселых играх», – отметила Бунтина.

По многолетней доброй традиции в эти дни в детских садах также проходят и выставки поделок из природных материалов.