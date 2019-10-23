РИАМО – 23 окт. Представитель Подмосковья стал чемпионом России по эндуро на мотоциклах, Дмитрий Паршин дебютировал в данной дисциплине в 2013 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 18 по 20 октября во Владикавказе состоялся чемпионат России по классическому эндуро на мотоциклах.

«В главном национальном старте приняли участие более 100 мотогонщиков страны. Участникам соревнований было необходимо преодолеть 25-километровую трассу, полную подъемов, крутых спусков и грязи. Для данной дисциплины используют соответствующую спортивную мотоциклетную технику», – отмечается в сообщении.

Победителем в классе «двухтактные мотоциклы» стал именитый подмосковный спортсмен Дмитрий Паршин.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что своим успешным выступлением на национальном первенстве Паршин подтвердил звание лучшего моторайдера России.

«Его дебют в дисциплине эндуро состоялся лишь в 2013 году. До этого гонщик выступал в мотокроссе. За годы спортивной карьеры Дмитрий занес в свой актив неоднократные победы на чемпионатах России и награды международных состязаний, а также был признан лучшим гонщиком Европы. Поздравляю спортсмена с очередным блестящим результатом!» – подытожил министр.