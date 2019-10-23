РИАМО - 23 окт. В доме правительства Московской области в Красногорске 4 декабря пройдет IV форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП), на нем будут представлены лучшие практики в данной сфере, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Мероприятие организовано министерством инвестиций и инноваций Московской области совместно с Национальным центром ГЧП.

«Ключевыми темами форума станет использование механизма ГЧП для реализации национальных проектов в регионах ЦФО, развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов за счет реализации ГЧП, разработка эффективных мер поддержки государством проектов ГЧП», - говорится в материале.

На форуме впервые в регионе будет представлена цифровая платформа поддержки инфраструктурных и инвестиционный проектов «Росинфра». Она призвана максимально облегчить коммуникацию между всеми участниками рынка проектов с государственным или муниципальным участием.

Как уточнил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов, на сегодняшний день Московская область занимает первое место в Национальном рейтинге ГЧП и входит в пятерку регионов по темпам развития проектов ГЧП.

«В Московской области заключено 26 концессионных соглашений, включая муниципальные концессии, сейчас в проработке находится более 40 проектов на общую сумму инвестиций около 500 миллиардов рублей», - отметил Хромов.

По его словам, это проекты, реализуемые посредством как механизма концессионного соглашения, так и соглашений о ГЧП, в сфере развития дорожной инфраструктуры, ЖКХ, системы здравоохранения, создания социальных объектов, IT-отрасли.

Он подчеркнул, что регион одним из первых представит свои проекты в сфере ГЧП на цифровой платформе «Росинфра». Подробно с программой IV форума ЦФО по ГЧП можно познакомиться на сайте.