РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 окт. В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха на пересечении улицы Рождественская и проспекта Героев 26 октября пройдет акция «Электросбор любой техники», технику, которую соберут в ходе мероприятия, отправят на переработку, сообщается на странице инициативной группы «Чистый Железнодорожный» в соцсети «ВКонтакте».

«В эту субботу, 26 октября, с 10:00 до 13:00 совместно с акцией по раздельному сбору отходов пройдет акция «ЭлектроСбор любой техники». Техника в дальнейшем отправится на переработку. Организаторы акции: экологические движения «Раздельный сбор» и «Чистый Железнодорожный»», - говорится в сообщении.

Сдать можно любую отработанную технику, которая работает от электричества, включается в розетку или работает от батареек, провода. В их числе холодильник, стиральная машина, утюг, телефон, планшет, старый ноутбук, оргтехника и другие.

Место проведения: микрорайон Железнодорожный, площадка на пересечении улицы Рождественская и проспекта Героев (напротив ТЦ «Конфитюр»).