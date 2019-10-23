РИАМО - 23 окт. Водителям, которые не хотят стоять в пробке на ремонтируемом Волоколамском шоссе, следует воспользоваться другими дорогами или пересесть на общественный транспорт, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения столичного правительства.

Ранее автомобилисты пожаловались на пробку, которая возникла из-за ремонта проезжей части Волоколамского шоссе в районе пересечения с МКАД.

«Водителям, которые пользуются Волоколамским шоссе, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться метрополитеном или городским транспортом, чтобы сэкономить время», - сказал собеседник агентства.

Тем, кому необходимо ехать на автомобиле, лучше проложить маршрут по проспекту Маршала Жукова и Ленинградскому проспекту.