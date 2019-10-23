РИАМО – 23 окт. По программе реновации в районе Северном Тушино в столице предусматривается благоустройство бульвара Яна Райниса, улиц Туристской и Героев Панфиловцев, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«По программе реновации, которая ведется в столице под руководством мэра Сергея Собянина, в Северном Тушине предусматривается благоустройство бульвара Яна Райниса, Туристской улицы, улицы Героев Панфиловцев. При реализации этих предложений жители смогут быстрее добраться до станции метро «Сходненская» и социальных объектов в прилегающих кварталах», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он дополнил, что пешеходные зоны планируется отделить от проезжей части, провести озеленение, установить лавочки и урны. Мачты освещения предлагается заменить на современные светодиодные светильники.

Внутри застройки предусматриваются велодорожки, связывающие дома и выводящие к станции метро «Сходненская», Алешкинскому лесу, усадьбе Братцево и Сходненскому ковшу.

«Велодорожки запланированы вдоль бульвара Яна Райниса, в том числе по его озелененной территории. Также предлагается маршрут вдоль Туристской улицы в направлении Алешкинского лесопарка», – разъяснил Кузнецов.

Также будет сохранен существующий сквер у кольца трамвайной линии по улице Героев Панфиловцев, а в зоне сохраняемой застройки предложены к образованию новые озелененные территории общего пользования площадью около 1,4 гектара.