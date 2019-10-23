РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. По просьбам жителей городского округа Люберцы у дома №19 на улице Юбилейной появится асфальтированная дорожка, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду глава городского округа проверил ход проводимых работ на улице Юбилейной.

«Для удобства наших жителей около дома №19 на улице Юбилейной появится новый тротуар. Асфальтированная дорожка в этом месте была просто необходима – здесь гуляют мамы с колясками, ходят пожилые люди. Всего в этом году запланирован ремонт 34 тротуаров, восемь из них благоустраиваются вместе с дорогами», - сказал Ружицкий.

Новый тротуар на улице Юбилейной будет 65 метров длиной и 1,5 – шириной. Жители соседних домов также обратились к главе с просьбой установить опоры освещения вдоль новой дорожки.