РИАМО - 23 окт. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦПКК) запустила «Золотую коллекцию» экскурсионных маршрутов на электричках по подмосковным городам и соседним областям, в нее вошли лучшие туристические предложения, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания разработала новые маршруты по городам Подмосковья и соседних областей, включив в них самые интересные туристические места. В «Золотую коллекцию» ЦППК вошли туры в Коломну, Тулу, Калугу, Истру, Дмитров и Сергиев Посад. Путешественники могли и раньше побывать в этих городах, присоединившись к экскурсиям компании, но «Золотая коллекция» объединяет только лучшие туристические предложения каждого из городов: самые интересные маршруты, самые вкусные кафе и рестораны, самые веселые интерактивные программы», - говорится в сообщении.

Все поездки проходят в выходные, а программы составлены так, чтобы было интересно всем членам семьи. Также учтены климатические факторы, в частности, все мероприятия на свежем воздухе и в помещениях сбалансированы.

«При разработке программ учитывался опыт взаимодействия ЦППК с туристическими партнерами в поездках, которые уже проводились ранее. Благодаря накопленной экспертизе, компания сотрудничает с лучшими музеями, галереями, экскурсионными бюро. Кроме того, скидки предоставляются всем пассажирам, у которых есть право на льготный проезд в электропоездах», - добавляется в материале.