РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 окт. Туристический агент из Люберец Людмила Довголевская стала второй на региональном конкурсе на приз губернатора среди организаций туриндустрии Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Представитель компании Coral Travel‎ Люберцы заняла второе место в номинации «Турагент года», – отмечается в сообщении.

Представитель компании поблагодарила команду Coral Travel‎ за поддержку и продвижение туризма на территории Московской области.

«Вы самые лучшие! Благодарю наших туристов. Спасибо за доверие», – поблагодарила Довголевская.