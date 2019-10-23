РИАМО - 23 окт. В Москве разыскивают водителя, который скрылся после наезда на двух пешеходов в районе Погорельского переулка, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 12:10 в Погорельском переулке возле дома №6 водитель автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Принимаются меры к задержанию», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, пострадали две женщины, которые являются сотрудницам финансово-экономического департамента МВД РФ.

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