РИАМО - 23 окт. В районе деревни Красновидово Можайского городского округа спасатели поисково-спасательного отряда №1 Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пострадавшим, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в пресс-службе областного ГУ МВД РФ сообщили, что в Можайском городском округе на автодороге Тетерино – Поречье перевернулся микроавтобус с пассажирами.

«Водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинулся на бок. В связи с чем пострадали четыре пассажира и водитель. Оценив ситуацию, спасатели приступили к оказанию первой помощи пострадавшим, наложив всем шейный корсет. Одному пострадавшему понадобились жесткие носилки», – отметил спасатель Максим Бельков.

С различными травмами пострадавших транспортировали до машины скорой помощи, добавил он.