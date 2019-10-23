РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 окт. Инспекторы Госавтоинспекции напомнили водителям в подмосковном Красногорске о необходимости использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В городском округе Красногорск сотрудники Госавтоинспекции провели информационно-профилактическое мероприятие, в ходе которого участникам дорожного движения напомнили о необходимости обязательного использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств», – отмечается в сообщении.

Так, в месте проведения рейда была организована демонстрационная площадка, куда автоинспекторы приглашали взрослых, чтобы наглядно ознакомить их с различными видами детских удерживающих устройств и рассказать, как правильно выбрать, установить и эксплуатировать детское автокресло.

Кроме того, полицейские напомнили юным участникам дорожного движения о важности ношения световозвращающих элементов на одежде, обуви и аксессуарах.

«Все желающие смогли сфотографироваться с тематическим хэштегом #СамыйЦенныйПассажир, тем самым призвать общественность к повышению обеспечения безопасности пассажиров транспортных средств», – заключается в материале.