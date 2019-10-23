РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 окт. Сотрудники МЧС городского округа Балашиха рассказали работникам локомотивных бригад моторвагонного депо в микрорайоне Железнодорожный об основных действиях при возникновении пожара на подвижном составе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожарно-технические занятия по ликвидации условного очага пожара на моторвагонном подвижном составе провели сотрудники балашихинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы, пожарно-спасательной части №75 и пожарной части №307 «Мособлпожспас» на территории моторвагонного депо «Железнодорожный» ОАО «РЖД».

«Перед началом тренировки с работниками депо был проведен инструктаж, в ходе которого сотрудники МЧС рассказали об основных действиях при возникновении пожара на подвижном составе, продемонстрировали работу первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также оказания первой помощи пострадавшим», – говорится в сообщении.

В ходе тренировки работниками депо был локализован условный очаг пожара и выведены из подвижного состава все пассажиры, пострадавшим оказана доврачебная помощь.

«Прибывшие подразделения пожарной охраны ликвидировали условный пожар и отработали действия по его тушению. По окончании тренировки работникам депо была продемонстрирована пожарно-спасательная техника», – резюмируется в сообщении.