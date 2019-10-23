РИАМО - 23 окт. Столичные власти нацелены на дальнейшее сокращение временных затрат пассажиров на передвижения по городу, поскольку это положительно влияет на экономику, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Один из основных приоритетов - это удобная транспортная сеть в шаговой доступности. Существуют расчеты, какой эффект имеет экономия одной минуты в пути. Если на одну минуту сократить время в пути, то в год человек выигрывает сутки, а для экономики города - 20 миллиардов рублей. Мы в прямом смысле стали бороться за каждую минуту сокращения времени в пути», - сказал Хуснуллин на заседании комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

По его словам, «бороться» за сокращение времени в пути помогут новые транспортно-пересадочные узлы.

«Мы стали пересматривать наши подходы к градостроительной политике, чтобы максимально люди могли ездить на работу и отдыхать в пешей доступности», - заключил Хуснуллин.