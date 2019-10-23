РИАМО - 23 окт. Свыше 15 тысяч человек планируют принять участие в краудсорсинг-проекте «Мой парк», в рамках которого необходимо предложить идеи по совершенствованию московских парков, сообщила в среду РИАМО начальник отдела по развитию социальных технологий ГКУ «Новые технологии управления» Анастасия Землянская.

«Ежеминутно к нам прибавляются участники. На данный момент их уже 10,1 тысячи человек, уже 750 идей подано. Мы предполагали, что будет не менее 10 тысяч, но, учитывая, что прошло только два дня, а впереди еще пять дней, полагаем, что будет как минимум 15 тысяч человек», – сказала Землянская.

Она отметила, что к концу ноября будут известны основные идеи по совершенствованию парков, которые потом реализуют в городе. Итоговое торжественное мероприятие, посвященное завершению краудсорсинг-проекта «Мой парк», состоится 14 ноября.

«Сейчас мы разрабатываем новые номинации, чтобы оживить интерес жителей к краудсорсинг-проекту, то есть направить их в некую креативную струю данными номинациями. В центре будет проведено офлайн-мероприятие. На круглом столе принято решение, что одним из подарков будет экскурсия в Ботанический сад МГУ», – добавила Землянская.

В среду в Москве в ГКУ «Новые технологии управления» прошел круглый стол «Современный городской парк», в ходе которого эксперты обсудили будущее современных столичных парков и концепцию их развития, а также краудсорсинг-проект «Мой парк», запущенный объединенной дирекцией «Мосгорпарк» совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

На круглом столе присутствовали заместитель директора по культурно-массовым мероприятиям ЦПКиО имени Горького Борис Болелов, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм, руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, начальник отдела по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова, заместитель директора по организации культурно-досуговых и творческих мероприятий ГАУК Москвы ПКиО «Перовский» Евгения Жукова и другие.

Краудсорсинг-проект «Мой парк» был запущен на платформе crowd.mos.ru, которая собирает в одном месте заинтересованных людей и дает им возможность предлагать свои идеи на заданные темы, комментировать, обсуждать и голосовать за лучшие.

С 22 по 31 октября все желающие могут высказать свои пожелания по совершенствованию столичных парков, всего предусмотрено три этапа обсуждений: «предлагай», «обсуждай» и «оценивай». На первом этапе горожане предложат свои задумки по нескольким направлениям: «События в парках», «Активности в парках», «Красивый парк», «Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы».

На втором этапе москвичи поучаствуют в дискуссиях по темам: «Развлечения в парках Москвы», «Любимый парк», «Мировые парки». Во время третьего этапа горожане проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.