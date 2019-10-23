РИАМО – 23 окт. Москвичи выберут лучшие фестивали этого года, так, можно проголосовать за «Круг света», «Путешествие в Рождество», «Спасская башня», а также международный фестиваль искусств «Вдохновение», фестиваль фейерверков «Ростех» и День города – 2019, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучший фестиваль в рамках премии «Путеводная звезда». В этом году в номинации представлены праздничные мероприятия в честь дня города, а также пять фестивалей. Голосующие могут предложить и свой вариант ответа», – говорится в сообщении.

Победитель прошлых лет – фестиваль «Круг света» – не оставил посетителей равнодушными и в этот раз. Масштабные мультимедийные шоу показали на девяти городских площадках, среди которых были как традиционные на Гребном канале и Театральной площади, так и новые – возле Политехнического музея и на проспекте Академика Сахарова.

С 20 по 24 сентября фестиваль посетили свыше трех миллионов гостей, дополняется на сайте.

Фестиваль фейерверков проходил в Братеевском каскадном парке 17 и 18 августа.

«Свои шоу, посвященные театру, показали пиротехники из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии и Франции. Лучшей, по оценке жюри, стала российская команда. Россияне также завоевали приз зрительских симпатий», – уточняется в сообщении

У зрителей была возможность не только прийти в парк, но и увидеть фестиваль онлайн. Трансляцию на разных платформах посмотрели почти 2,2 миллиона человек.

А XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в этом году собрал 30 военных оркестров из 12 стран. Посмотреть выступления участников можно было на Красной площади, в парках и на центральных вокзалах с 23 августа по 1 сентября.

В исполнении оркестров звучали не только традиционные марши, но и бардовские песни, эстрадные композиции и рок. Выступления сопровождали фейерверки, световые инсталляции, а также конные шоу.

Шестой фестиваль «Путешествие в Рождество» стал рекордным по посещаемости. Гостями праздника стали 18,6 миллиона человек. Вместе с жителями столицы атмосферой гуляний насладились более пяти миллионов российских и зарубежных туристов. Причем иностранцы признали «Путешествие в Рождество» лучшим зимним фестивалем.

Кроме того, с 5 по 21 июля в столице состоялся пятый фестиваль искусств «Вдохновение». Презентации инсталляций, арт-объектов и большой театральный марафон традиционно проводятся на ВДНХ. В этом году фестиваль совпал с празднованием 80-летнего юбилея главной выставки страны.

День города в этом году был посвящен 80-летнему юбилею ВДНХ. Улицы украсили копии знаменитых фонтанов, павильонов и других ее достопримечательностей. 7 сентября праздничные мероприятия посетили более четырех миллионов человек.

Премия «Путеводная звезда» вручается лучшим предприятиям и проектам туристической и гостиничной индустрии Москвы. Церемония проводится с 1999 года, на ней отмечают качество туристического и экскурсионного сервиса или гостиничного обслуживания.

Лучших выбирают по данным мировых систем бронирования, отзывам в социальных сетях и выводам профессионалов. В разные годы победителями становились гостиницы «Метрополь» и «Украина», Русское географическое общество и другие.

В четвертый раз победителя в одной из номинаций определяют участники проекта «Активный гражданин». Ранее они уже признавали ВДНХ лучшим объектом экскурсионного и туристического показа, а «Круг света», – лучшим фестивалем под открытым небом 2017 и 2018 годов.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. Сегодня его участниками являются 2,6 миллиона человек. За пять лет провели более четырех тысяч голосований, реализовали более трех тысяч решений москвичей. Это значит, что в каждом месяце в среднем реализуют 30–40 решений горожан, резюмируется на сайте.