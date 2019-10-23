РИАМО – 23 окт. Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности ООО «СК «Велес», занимавшееся прокладкой подземного трубопровода в поселке Кратово Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Жители поселка сообщили в министерство о том, что работы ведутся на особо охраняемой территории. Минэкологии организовало проверку, в ходе которой информация подтвердилась.

«Установлено, что строительная компания вела прокладку трубопровода на глубине 5,5 метров и длиной 200 метров между двумя улицами поселка, для чего был сделан прокол в грунте. Зона производства работ находилась в границах особо охраняемой природной территории – памятника природы «Долина рек Хрипани и Куниловки в поселке Кратово», где режимом особой охраны запрещена любая деятельность, способная нанести ущерб экосистемам и редким видам флоры и фауны», – отмечается в сообщении.

По итогам расследования строительная компания оштрафована на 300 тысяч рублей.

В ближайшее время в отношении нарушителя будет принято еще одно постановление об административном наказании – за то, что проектная документация не была представлена на государственную экологическую экспертизу. Если бы это было сделано своевременно, нарушения можно было избежать.

Памятник природы в Кратове – одно из трех мест в Подмосковье, где наблюдалась редкая пчела эпеолоидес цекутиенс, а также осы оруссус еловый и тифия изящная двуцветная.