РИАМО - 23 окт. Москва стала единственным городом России и мира, где количество нежилой недвижимости превышает жилые помещения, это показатель того, что в городе ведется политика активного создания рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы – единственный мегаполис в стране и в мире, в котором количество нежилой недвижимости больше, чем жилой. Мы сознательно ведем политику создания рабочих мест, чтобы у нас гарантировано были заложены возможности бюджета, чтобы каждый год бюджет рос. Чтобы все социальные обязательства, которые у нас есть в городе, выдерживались», – заявил Хуснуллин на заседание комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

Он добавил, что Москва должна каждый год прирастать в бюджете, чтобы у города была возможность активно развивать отрасль здравоохранения и социальной политики.

«У нас есть очень серьезный и позитивный вызов. Продолжительность жизни в городе резко увеличилась – это очень хорошо. Но если говорить на языке экономики – увеличение людей пенсионного возраста приводит к увеличению расходов бюджета. Мы должны каждый год увеличивать расходы на здравоохранение и социальную политику. Поэтому мы должны каждый год в бюджете прирастать», – добавил Хуснуллин.