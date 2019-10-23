РИАМО - 23 окт. Во второй половине 2020 года в Москве будет создана платформа для контроля за стандартами конкуренции в онлайн-режиме, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Запуск цифровой платформы поможет выявлять отрасли, которые требуют дополнительных мер по снижению административных барьеров, улучшению условий для ведения бизнеса, а также внедрения универсальных электронных сервисов на основе обратной связи от пользователей.

«Для Москвы остается приоритетом развитие конкуренции на социально значимых рынках, которые напрямую сказываются на жизни горожан. <…> Необходимо на постоянной основе проводить мониторинги конкурентной среды и по тем отраслям экономики, которые сегодня показывают хорошие результаты. Для реализации этих мер город выступает с инициативой создания ситуационного центра внедрения стандарта развития конкуренции», – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Предполагается, что проект АИС «Ситуационный центр» будет запущен во втором полугодии 2020 года. В первом полугодии будет идти работа над ПО и интерфейсом проекта, а во втором – начнется тестирование сервиса.