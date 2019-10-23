РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 окт. В Королеве гражданина Белоруссии осудили на 3,2 года за серию краж, он похищал деньги, кошельки, мобильные телефоны и велосипеды, сообщила «РИАМО в Королеве» старший помощник прокурора города Анна Терешкова.

Гражданин Белоруссии в 2018-2019 годах совершил серию краж в Королеве и Мытищах. Он похищал у граждан кошельки, велосипеды, личные вещи, мобильные телефоны. Суммы ущерба составляли от 2 до 25 тысяч рублей.

«Гражданин проникал в помещения, воспользовавшись тем, что его никто не видит, похищал ценные вещи, после чего распоряжался ими по собственному усмотрению. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и активно способствовал расследованию и раскрытию преступлений», – сказала Терешкова.

Она дополнила, что приговором королевского городского суда мужчине по совокупности приговоров путем частичного присоединения отбытой части наказания окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима.