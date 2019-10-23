РИАМО - 23 окт. В этом году собственников частных участков, у которых было выявлено зарастание земли борщевиком в Подмосковье, оштрафовали на 39,1 миллиона рублей, больше всего штрафов выписали в городском округе Клин, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По итогам борьбы с борщевиком в текущем году в регионе административные штрафы на частных землях составляют 39,1 миллиона рублей. Сумма штрафов физических лиц – порядка 2 миллионов рублей, юридических – более 37 миллионов рублей. Все штрафники привлечены к административной ответственности», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Закон, по которому собственник земли, игнорирующий меры по ликвидации борщевика на своем участке, должен платить штраф, был принят правительством Подмосковья в 2018 году. Сумма штрафа для физлиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Юрлица платят штраф от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

«Больше всего штрафов у правообладателей земельных участков, поросших борщевиком, в городском округе Клин. Общая сумма штрафа по этому округу составляет более 18,9 миллиона рублей. Далее – жители городского округа Солнечногорск оштрафованы на сумму более 8 миллионов рублей, Истры – на более 5 миллионов рублей, Рузы - 3,9 миллиона рублей, Дмитровского округа – 1,5 миллиона рублей», - отметил Разин.

По его словам, всего штрафы получили жители 21 городского округа Подмосковья.

Также штрафы заплатят владельцы частных земель городских округов Волоколамский, Луховицы, Кашира, Ленинский, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский, Шаховская, Чехов, Одинцовский, Озеры, Ступино, Можайский, Егорьевск и других.

«100% штрафа получили владельцы территорий, где полностью отсутствовали признаки обработки на всей площади земельного участка. 70% и 50% - если на участке присутствовали следы обработки, но не на всей площади поражения, либо обработка была проведена с нарушением сроков и необходимого количества этапов ее проведения», - добавил министр.

Он ранее отмечал, что от опасного сорняка в Подмосковье обработано 30,4 тысячи гектаров. Из них - 13,5 тысяч гектаров – муниципальные площади и 19 тысяч гектаров – это земли, которые находятся в частной собственности.

Борщевик Сосновского – опасное сложноистребимое растение. Его сок, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а впоследствии – слепоту.