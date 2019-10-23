РИАМО – 23 окт. Конкурс молодых управленцев «Лидеры России» позволит воспитать новую научную элиту страны, представители которой смогут возглавить профильные институты и другие учреждения, считает заведующий лабораторией инженерного материаловедения МГУ имени М. В. Ломоносова, наставник специализации «Наука» конкурса Дмитрий Иванов.

«Одно дело – воспитать молодого ученого, сделать его компетентным, профессиональным ученым, а другое дело - воспитать научного руководителя, который сможет руководить институтом, лабораторией или в вузе. Это разные профессии, и в этом есть наше богатство, академическая свобода, что мы можем осваивать эти смежные профессии, находить себя, вдохновение, раскрывать новые грани нашей природы, нашего таланта», - сказал Иванов в видеоролике, опубликованном на Facebook-странице конкурса.

Эксперт считает, что все исследователи, которые чувствуют в себе силы руководить и становиться лидерами, должны поучаствовать в конкурсе управленцев и открыть для себя новые перспективы.

«Работа с молодыми - она тоже вдохновляет. И это большое удовольствие – передать свой опыт, но и молодые заряжают вас своей энергией. То есть это процесс обоюдный. Все молодые исследователи, которые чувствуют в себе силы руководить, становиться лидерами, возглавлять научное направление, мне кажется, должны поучаствовать в этом конкурсе, потому что, возможно, он откроет для них совершенно новые, интересные для них перспективы», - добавил Иванов.

Он подчеркнул, что новая научная элита позволит вывести российскую науку на самые передовые рубежи.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. У участников будет возможность побороться за грант в размере 1 миллиона рублей. Помимо основного конкурса, в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Подать заявку на конкурс «Лидеры России» могут управленцы не старше 55 лет. При этом нужно иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года управленческого опыта, для участников старше 35 лет — не менее пяти лет.

Регистрация на конкурс закроется 27 октября. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью.