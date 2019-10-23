РИАМО – 23 окт. Школы Подмосковья примут участие в международном исследовании PISA, в мероприятии задействуют учащихся, чей возраст составляет 15-16 лет, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Образовательные организации из Дмитрова, Раменского, Сергиева Посада, Истры, Чехова, Люберец, Подольска, Одинцова и Домодедова – всего девять школ – вошли в репрезентативную всероссийскую выборку международного исследования качества образования PISA», – заявила Забралова.

Она дополнила, что в каждой образовательной организации прошел подготовительный этап, который включает назначение школьных координаторов и технических специалистов, проведение выборки участников, подтверждение технической готовности школами.

«Участниками станут школьники, чей возраст составляет 15-16 лет. Им предстоит выполнить тестовые задания и ответить на вопросы анкеты. В рамках проведения исследования предусмотрена онлайн-анкета для администрации школ-участников», – пояснила Забралова.

По ее словам, на текущей неделе завершается практическая подготовка к проведению исследования: обучение ответственных лиц на федеральном уровне, региональный семинар для координаторов и технических специалистов, согласование графика проведения оценки по модели PISA и доставка материалов исследования в школы-участники.

Оценка по модели PISA направлена на развитие возможностей для глобального обмена опытом с целью улучшения результатов образования.