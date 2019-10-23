РИАМО - 23 окт. Реанимационное оборудование общей стоимостью 10,5 миллионов рублей поступило в больницу во Фрязине в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Центральную городскую больницу имени М.В. Гольца закупили три аппарата искусственной вентиляции легких. Общая стоимость поступившей медицинской техники составляет 10,5 миллионов рублей.

«Это приборы экспертного уровня, которые придут на смену уже устаревшему оборудованию. Замена медицинской техники, переоснащение новой медтехникой позволяют оказывать медицинскую помощь на высоком уровне», – сказал главный врач Андрей Колесников.

Он отметил, что аппараты закуплены в больницу в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья».