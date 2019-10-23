РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 окт. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом общественного совета Людмилой Бородиной в рамках общероссийской акции «Призывник» и оперативно-профилактического мероприятия «Подросток – игла» рассказали студентам Балашихинского техникума о вреде наркотических веществ и ответственности за их распространение, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Цель акции – профилактика наркомании, курения и употребления спиртных напитков, предупреждение различного рода правонарушений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них, формирование нравственных основ личности, а также повторение правил личной безопасности.

«Полицейские провели мероприятие «Мы против наркотиков!», на котором рассказали подросткам о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за хранение, распространение и употребление запрещенных веществ», – говорится в сообщении.

На встрече также обсудили возраст наступления уголовной ответственности, запрет на пребывание на улице в вечернее время без сопровождения родителей и иных законных представителей.

В конце мероприятия студентам техникума показали обучающий фильм, в котором было рассказано о вреде и последствиях употребления наркотических средств несовершеннолетними, и раздали тематические листовки.

Студенты поблагодарили стражей порядка за увлекательную встречу и задали интересующие их вопросы.