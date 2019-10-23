РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 окт. В поселке Малаховка подмосковных Люберец ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, хозяев лаборатории арестовали, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В поселке Малаховка Люберец сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москва ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков. Так, 21-летний житель Московской области совместно со своей знакомой организовали производство наркотиков в арендованном гараже.

«При обыске в лаборатории обнаружено и изъято более 7,5 килограмма мефедрона, свыше 250 литров химических реактивов, емкости и оборудование, предназначенные для производства наркотиков. Изготовленные вещества наркодельцы сбывали с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет бесконтактным способом», – говорится в сообщении.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к свершению указанного преступления.