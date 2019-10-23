РИАМО - 23 окт. Проект реконструкции моста через реку Москву на дороге Ачкасово – Городище - Глиньково - улица Гиганта в городском округе Воскресенск получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реконструируемый участок дороги проходит от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе села Ачкасово. Общая протяженность реконструкции составит порядка 1 километра, из них длина моста - около 250 метров.

«На месте старого перехода будет построен новый двухполосный мост. На время строительства нового сооружения движение по старому мосту будет частично восстановлено. После завершения строительства моста, старое сооружение демонтируют», - подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что начать строительство объекта планируется в конце этого года, после проведения конкурсных процедур. Работы планируют закончить в 2021 году. Реконструкция Афанасьевского моста находится на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Автомобильный Афанасьевский мост был построен в 1961 году. 1 июля 2018 года собственник моста «Лафарж Холсим» закрыл его из-за технического состояния.

Новое сооружение позволит улучшить транспортную доступность трех крупных микрорайонов городского округа с общей численностью более 40 тысяч человек. В рамках реконструкции проведут устройство инженерных коммуникаций, организуют пешеходную зону, установят шумозащитные экраны, наружное освещение и архитектурную подсветку.

Мост позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе.

Работы будут проводиться за счет средств из бюджета Подмосковья в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».