РИАМО - 23 окт. Москва может потерять порядка 14 миллионов квадратных метров недвижимости в районе аэропорта Внуково из-за ограничений Росавиации на строительство рядом с воздушной гаванью, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В 2017 году в России приняли закон, согласно которому приаэродромные территории разделили на семь подзон, строительство в которых регламентируется исходя из близости к аэропорту. Однако проблемная ситуация, в которую вовлечены аэропорты, девелоперы и власти, еще не разрешена до конца, порядок и сроки утверждения подзон нуждаются в корректировке.

В случае с аэропортом Внуково речь идет об обширной санитарной зоне, где, согласно приказу Росавиации, запрещено строительство. По данным СМИ, из-за этого около аэропорта приостановили возведение жилья и соцобъектов.

«Четвертая зона - ограничение по высоте. Если эти подзоны будут такими, как предлагается, то мы можем из 50 миллионов квадратных метров, которые есть сегодня в ПЗЗ (правила землепользования и застройки – ред.), потерять 14 миллионов квадратных метров. Это гигантский объем», - сказал Жидкин.

Он добавил, что из-за ограничений также могут возникнуть серьезные проблемы со строительством социальных объектов.